"Die letzte Sau" macht den Anfang: Freiluftkino im Körnerpark

Neukölln. Der August ist Kino-Monat im Körnerpark: An den nächsten vier Donnerstagen werden Filme unter freiem Himmel gezeigt.

Die Vorführungen finden an der Ecke Jonas- und Selkestraße statt. Bei schlechtem Wetter geht es in die Räume des Kunstvereins „WerkStadt“, Emser Straße 124. Der Eintritt ist frei, Spenden sind gerne gesehen. Der Auftakt wird am 3. August um 20.30 Uhr mit der Komödie „Die letzte Sau“ gemacht.Regisseur Aron Lehmann erzählt die Geschichte des schwäbischen Schweinebauern Huber. Dessen Hof ist pleite. Er flieht vor seinen Schulden und begibt sich auf Reisen. Er begegnet er vielen Menschen, denen es erging wie ihm und die unter den selbstzerstörerischen Regeln der heutigen Zeit leiden. Huber gräbt das Kriegsbeil aus. Nähere Infos gibt es unter

51 63 48 56.