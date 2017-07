DIE NEUEN SCHWEDEN kommen wieder! Bereits zum dritten Mal laden wir Ende August zusammen mit dem schwedischen Bildungsinstitut Sensus Musik drei schwedische Nachwuchsbands für vier Tage nach Berlin ein, machen mit ihnen eine Music Industry Crawl durch die Hauptstadt und präsentieren einen Showcase-Abend in der Urban Spree.Die Künstler, die an diesem Projekt teilnehmen, wurden von uns sorgfältig aus einer Vielzahl von Bewerbern für das Projekt ausgewählt.DIE NEUEN SCHWEDEN - Showcase (*freier Eintritt*)30. August - Urban Spreemit MANY VOICES SPEAK // BAULA // KUDAEinlass: 20 Uhr // Beginn: 21 Uhr❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉DIE NEUEN SCHWEDEN 2017 sind: Many Voices Speak (Stockholm)Many Voices Speak aka Matilda Mård veröffentlichte letzten Herbst drei Singles innerhalb eines Monats. Im Oktober 2016 erschien dann ihre Debüt-EP “Away For All Time”. Die EP wurde in der kleinen schwedischen Stadt Borlänge geschrieben und aufgenommen um dem hektischen Tempo Stockholms zu entkommen. Die Songs auf der EP verzaubern mit Luftigkeit und Gelassenheit die aus ihrem Entstehungsort hervorkommen. Die Single “Video Child” und Matildas Cover von dem Klassiker “Blue Moon” haben die Aufmerksamkeit von Stereogum, Noisey, The Line of Best Fit, DIY und anderen Medien auf sich gezogen. Die träumerischen Indie Pop & Folk Einflüsse wurden mit Beach House und Destroyer verglichen, jedoch hat Many Voices Speak ihren eigenen Sound und eine besondere Stimmung. Ihren ersten Live-Auftritt hatte die Musikerin beim Where’s The Music? Festival im Februar 2017. Im August 2017 wird Many Voices Speak eine neue Single veröffentlichen, und das Debüt-Album erscheint im Herbst.❉ ❉ ❉ ❉ ❉ Baula (Göteborg)Baula sind Kallo Thunberg und Ísak Ásgeirsson, ein schwedisch-isländisches Duo aus Göteborg. Die Band wurde 2015 kurz vor dem Iceland Airwaves Festival gegründet, wo sie innerhalb einer Woche 11 Shows gespielt haben. Im Januar 2017 veröffentlichten Baula ihre zweite Single “Just Like Yesterday”. Der Song wurde auf mehr als 30 Blogs besprochen, und die schwedische Musikzeitschrift GAFFA beschrieb ihn als “Musik die weh tut”. Die dritte Single von Baula kommt im August 2017.❉ ❉ ❉ ❉ ❉ Kuda (Östersund)Kuda ist ein Rapper aus Simbabwe, der aber in Östersund in Schweden wohnt. Kuda hat eine lange Liebschaft mit Hip-Hop und mit der Kunst, Reime auf Beats zu legen um einen wohldurchdachten Song zu produzieren. Er konzertiert sich auf das Alltagsleben des Arbeitsmannes, das Straßenleben, die Stimme der Vernunft und das Geldverdienen. In seinen Songs rappt er in verschiedenen Sprachen wie Shona, Ndebele, Setswana, Zulu und Englisch. Kuda hat bereits mit vielen anderen Künstlern zusammengearbeitet, zum Beispiel mit Howard Who (RMH), Follow Him To The End Of The Desert und Johan Vuitton & Görda. Im April 2017 veröffentlichte er seine neue EP “Therapy”.