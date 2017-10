„Die Wilden 13": Kalender mit berühmten Musikern

Berlin: Treff International |

Neukölln.

Die Künstlerin Utz Benkel gibt für 2018 in der Reihe "Die Wilden 13" zum ersten Mal einen Kalender mit Musikerinnen und Musikern heraus.Im Treff International in der Reuterstraße 15 hat sie ihren Kalender nun vorgestellt. Darin befinden sich 13 Porträts von weltberühmten Musikerinnen und Musikern - gemalt, gezeichnet und geschnitten von zeitgenössischen Künstlern.Der Kalender ist in einer limitierten Auflage von 500 Exemplaren aufgelegt. Er ist im Format A3 erschienen und enthält 14 Kalenderblätter. Das Titelblatt zeigt den Blues-Musiker John Lee Hooker - ein Gemälde von Alfons Kiefer. Das Vorwort verfasste der bekannte Autor Thommie Bayer. Außerdem sind im Kalendarium die Geburts- und Sterbetage von 365 außergewöhnlichen Musikern und Musikerinnen verzeichnet.Der Kalender kostet 19,50 Euro und kann im Buchhandel (ISBN: 3981800613) erworben werden.