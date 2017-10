Durch das Rollbergviertel

Neukölln.

Der Stadtführer Reinhold Steinle lädt am Sonnabend, 21. Oktober, von 14 bis 15.45 Uhr zu einem Rundgang zwischen Schillerkiez und Rollbergviertel ein. Dabei erzählt er wissenswerte Geschichten aus den vergangenen Jahrzehnten. Treffpunkt ist um 14 Uhr vor dem Café in der Hermannstraße 221 (direkt am U-Bahnhof Boddinstraße). Weitere Informationen auf http://reinhold-steinle.de . Die Führung kostet zehn, ermäßigt sieben Euro.