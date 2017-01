Edgar-Wallace-Filmklassiker in der Martin-Luther-Gemeinde zu sehen

Berlin: Evangelische Martin-Luther-Kirchengemeinde |

Neukölln. „Das Gasthaus an der Themse“: Ein echter Edgar-Wallace-Klassiker aus dem Jahr 1962 ist am Montag, 23. Januar, um 18 Uhr in der Martin-Luther-Gemeinde, Fuldastraße 50, zu erleben. Unter der Regie Alfred Vohrers spielen Joachim Fuchsberger, Klaus Kinski und die zwielichtige Elisabeth Flickenschild. Der Eintritt ist frei. Eventuelle Spenden sollen an das Nachtcafé, einer Notunterkunft für Obdachlose, gehen. Auskünfte gibt es unter 60 97 74 90. sus