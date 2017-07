Neukölln.

Ein Workshop für all jene, die das Bildhauern lernen wollen, findet am Sonnabend und Sonntag, 15. und 16. Juli, statt. An beiden Tagen können sie von 10 bis 15 Uhr unter fachlicher Anleitung mit Hammer und Meißel einen Stein bearbeiten. Ort des Geschehens ist der Körnerpark, Schierker Straße 8. Die Teilnahmegebühr beträgt 30 Euro. Bitte anmelden unter902 39 40 87 oder bettina.busse@bezirksamt-neukoelln.de