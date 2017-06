Einladung „Tanzen zum Zuckerfest“ auf dem Schulhof der Karl-Weise-Schule, Weisestraße 20

Zum Zuckerfest lädt die Karl-Weise-Schule alle Bewohner*innen aus dem Schillerkiez und Umgebung ein, gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern das Zuckerfest zu feiern. Für Unterhaltung sorgt der beliebte Clown Herr Balzer mit seinen Riesenseifenblasen, der auch durch das Programm führen wird. Auf der Bühne werden verschiedene Tänze vorgestellt. Von Hiphop über Breakdance bis zum Bauchtanz ist alles dabei.



Mit der Karl-Weise-Schule konnte ein wirkungsvoller Veranstaltungsort gewonnen werden und die Kinder und Lehrer freuen sich darauf, alle Gäste begrüßen zu dürfen.



Das Fest ist Teil des Projektes KontaktRaum Schillerkiez. Dieses möchte im Kiez ein Nachbarschaftsprojekt umsetzen, indem öffentliche Räume, Treppenhäuser und Hinterhöfe gemeinsam mit den Anwohnern in Kontakträume verwandelt werden – kleine charmante Oasen, in denen sich Nachbarn kennen lernen und austauschen können.



Neugierig geworden?!



Alt & Jung sind herzlich eingeladen, gemeinsam mit den Kindern der Karl-Weise-Schule zu feiern, gemeinsam zu lachen und mit den Tänzerinnen und Tänzern gemeinsam zu tanzen.



Ein unvergessliches Erlebnis ..da sind wir uns ganz sicher!



Bei Regen findet das fest in der Turnhalle statt.





Wir freuen uns auf Ihr Erscheinen und stehen natürlich jederzeit für Fragen und Anregungen zur Verfügung!