Einladung zum Lustwandeln

Berlin: Galerie im Körnerpark |

Neukölln. Die Künstlerinnen Angelika Frommherz und Juliane Laitzsch haben eine maßgeschneiderte Ausstellung für die Galerie im Körnerpark entwickelt. Der Titel: „Lustwandeln“. Am Freitag, 27. Januar, um 18 Uhr wird die Eröffnung an der Schierker Straße 8 gefeiert. Die beiden Frauen gehen davon aus, dass künstlerische Prozesse mit der Entwicklung und Pflege eines Gartens verwandt sind. Sie inszenieren die Schau als Erlebnisraum, in dem die Besucher in einer Landschaft mit Ornamentik, Verweilorten, Blickachsen und farbigen Objekten umherspazieren können. Die Ausstellung ist bis zum 19. April zu sehen, geöffnet ist täglich von 10 bis 20 Uhr. Der Eintritt ist frei. Informationen unter: 56 82 39 39. sus