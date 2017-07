Erkundungstour in zwei Kiezen

Neukölln.

Was hatte der Schauspieler Horst Buchholz mit dem Schillerkiez zu tun und der Hauptmann von Köpenick mit dem Rollbergviertel? Das und noch viel mehr erfahren Interessierte bei einer Führung durch die beiden Quartiere am Sonnabend, 22. Juli. Reinhold Steinle wird die Teilnehmer um 14 Uhr am "Café und Frühstück", Hermannnstraße 221, begrüßen. Zu bezahlen sind für den rund eineinhalbstündigen Spaziergang zehn, ermäßigt sieben Euro. Anmeldung unter reinhold_steinle@gmx.de und85 73 23 61.