Erziehung im Wohnbunker

Berlin: Galerie im Körnerpark |

Neukölln. „Der Bunker“, ein deutscher Spielfilm von Nikias Chryssos, ist am Donnerstag, 24. August, um 20.30 Uhr unter freiem Himmel und bei freiem Eintritt zu sehen – an der Ecke Jonas- und Selkestraße im Körnerpark. Erzählt wird von einem Studenten, der zu einer Familie in ihren Wohnbunker zieht, um sich auf seine Forschungen zu konzentrieren. Doch die ehrgeizigen Eltern wollen, dass der Student ihren Sohn Klaus unterrichtet und ihn zum Allround-Genie ausbildet. Bald führen die strengen Erziehungsmethoden der Erwachsenen zu einer wahnwitzigen und brutalen Wendung. Bei schlechtem Wetter findet die Vorführung in der WerkStadt, Emser Straße 124, statt. sus