Filmvorführung im Körnerpark

Berlin: Körnerpark |

Neukölln. „We come as friends“ heißt die Doku, die Donnerstag, 10. August, um 20.30 Uhr im Körnerpark (Ecke Selke- und Jonasstraße) zu sehen ist. Der Film wird auf Englisch mit deutschen Untertiteln gezeigt. Mit einem Leichtbauflugzeug nimmt Regisseur Hubert Sauper die Zuschauer mit ins Herz von Afrika – eine Odyssee, die von chinesischen Ölfirmen, sudanesischen Warlords, UN-Blauhelmen und amerikanischen Missionaren erzählt. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen. Bei schlechtem Wetter wird in die Räume der „WerkStadt“, Emser Straße 124, umgezogen. sus