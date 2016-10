Fotoausstellung in der Bibliothek: Ein Streifzug durch Paris

Berlin: Helene-Nathan-Bibliothek |

Unter dem Titel „Pariser Kaleidoskop“ präsentiert die Helene-Nathan-Bibliothek in den Neukölln Arcarden vom 18. Oktober bis 17. Dezember Fotografien von Axel Greb. Es ist ein bunter Streifzug durch Paris bei Tag und Nacht. Die Ausstellung zeigt Einzelbilder und kleine Bildserien von Straßen in Paris, von Personen auf Straßen und Plätzen, aber auch von Bauwerken. Die Bibliothek in der Karl-Marx-Straße 66 ist montags bis freitags von 11 bis 20 Uhr und sonnabends von 10 bis 13 Uhr geöffnet. Der Eintritt zur Ausstellung ist frei. Axel Greb bietet Erläuterungen zu seinen Bildern an – bei Anmeldung unter Axel-Greb@web.de . Weitere Infos: www.stadtbibliothek-neukoelln.de