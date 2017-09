Führungen per Fahrrad

Neukölln.

Radeln und den Bezirk entdecken: Die Volkshochschule bietet am Sonntag, 17. September, zwei Touren an, die beide um 14 Uhr beginnen. Christa Emde lädt zu einer Spazierfahrt ein, bei der es zum Beispiel entlang der alten Mittenwalder Eisenbahn und zum neuen Kunstareal Kindl-Brauerei geht. Treffpunkt ist auf dem Rathaus-Vorplatz, Karl-Marx-Straße 83 (Kursnummer Nk-B018c). Wer etwas über die Geschichte, Nutzung und Perspektive des Flughafens Tempelhof erfahren möchte, ist bei Gerd Wendt an der richtigen Adresse. Treffpunkt: Eingang Columbiadamm (Kursnummer Nk-B012c). Die Kosten betragen jeweils 7,50 Euro. Bitte anmelden unter www.vhs-neukoelln.de