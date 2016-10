Neukölln.

Zu einer Führung „Damals und Heute am Richardplatz“ lädt am 29. Oktober Reinhold Steinle ein. Auf der Tour durch das Böhmische Dorf erzählt er die Geschichte der Böhmen, er zeigt die Schmiede und die Bethlehemskirche und berichtet über Entwicklungen im Kiez. Die Tour startet um 14 Uhr vor der Dorfkirche am Richardplatz 22. Sie dauert etwa 90 Minuten und kostet zehn, ermäßigt sieben Euro. Für Gruppen sind auch Sondertermine möglich. Anmeldungen unter reinhold_steinle@gmx.de und85 73 23 61. Weitere Infos unter www.reinhold-steinle.de