Gleichberechtigte Zuwanderinnen

Neukölln.

Unter dem Titel „Böhminnen, Gastarbeiterinnen, Stadtteilmütter - Zuwanderinnen in Neukölln“ bietet Frauentouren am 5. November um 12 Uhr einen Rundgang an, der unter anderem über den Böhmischen Gottesacker führt. Claudia von Gélieu, Gülaynur Uzun und Hanadi Mourad gehen der Frage nach, wer die gesellschaftliche Partizipation von Zuwanderinnen mehr behindert – ihre patriarchalen Männer oder das deutsche Ausländerrecht. Die Tour dauert zwei Stunden, kostet zehn Euro und beginnt vor dem Frauentreff Adaffimento am Richardplatz 28. Anmeldungen sind erforderlich unter626 16 51 oder frauentouren@t-online.de. Infos unter www.frauentouren.de