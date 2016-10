Gräber unter Bäumen

Neukölln.

Im Rahmen der Gesprächsreihe DeathLab, die in die Berliner Bestattungswelt führt, treffen Bildende Künstler auf Menschen, die sich täglich beruflich mit dem Tod und mit Beisetzungen beschäftigen. Ausgangspunkt der siebenteiligen Gespräche ist jeweils eine von den Künstlern entwickelte Urne. Anhand dieser Urne werden Aspekte der Sterbe- und Bestattungskultur beleuchtet. Im Gespräch bei Blumen Weyer in der Sonnenallee 51 beschäftigen sich die Künstlerin Stefanie Bühler und der Forstwissenschaftler Matthias Budde am Donnerstag, 13. Oktober, um 19 Uhr mit der Frage, warum Menschen unter Bäumen begraben werden wollen. Der Eintritt ist frei. Informationen auf www.deathlab.de