Hasenheide und Umgebung - Führung in Berlin Neukölln mit Reinhold Steinle

Führung Berlin Neukölln:„Hoch-Zeit“ in der Hasenheide mit Reinhold SteinleWir gehen in die Zeit zurück, als in/an der Hasenheide „noch die Musike spielte“, Artisten hier probten, Familien Kaffee kochten und tolle Künstler ihre verschiedenen Künste zum Besten gaben.Inhalte:- Das bewegte Leben des „Turnvater Jahn“- Geschichte der Hasenheide- In Rixdorf ist Musike / Neue Welt- Bergschloßbrauerei AGMit historischen Bildern, Plakaten und viel Vorstellung geht es zurück ins frühe 20. Jahrhundert.Treff: vor Cafe Blume, Fontanestraße 32, 12049 Berlin Neukölln, U 8 Boddinstrasse (Ausgang Flughafenstrasse) bzw. 104er Bus (Haltestelle Fontanestr./Flughafenstr.)Dauer ca. 90 Minuten10,00 Euro /7,00 Euro ermäßigt.Karten/Anfragen unter reinhold_steinle@gmx.de und Tel.030 – 857 323 61Sondertermine für Gruppen jederzeit möglich.Photos Wilfried Winzer (Photos 1,2 und 4) und Reinhold Steinle (Photo 3)Näheres zu Reinhold Steinle unter Website Reinhold Steinle