Neukölln. Die Prenzlberger Singvögel kommen am Sonntag, 9. Juli, um 17 Uhr in die Nikodemus-Kirche, Nansenstraße 12. Der Kinder- und Jugendchor gibt dort ein Konzert und sammelt Spenden für den Verein „Barada“, der in Syrien und der Südtürkei Schulen für syrische Flüchtlingskinder betreibt. Infos gibt es unter 624 25 54. sus