Berlin: Genezareth-Gemeinde |

Neukölln. Die Kinderoper „Hänsel und Gretel“ von Engelbert Humperdinck wird am Sonntag, 22. Januar, um 16 Uhr im Saal der Genezareth-Gemeinde, Schillerpromenade 16 (Ecke Allerstraße) aufgeführt. Mit dabei ist der Kinderchor der Gemeinde, der von Lutz Pfingsten am Klavier begleitet wird. In der Pause warten Hexen-Leckereien auf die Besucher. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen. sus