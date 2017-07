Berlin: Galerie im Körnerpark |

Neukölln. Jazz, Jazzrock, Improvisation und Fusion: Das erwartet die Besucher des Körnerparks, Schierker Straße 8, am Sonntag, 6. August. Die „Space Invaders“ geben ab 18 Uhr ein Konzert unter freiem Himmel. Mit dabei sind Raphael Meinhart am Vibraphon, Mathis Grossmann am Schlagzeug und Richard Müller am Bass. Der Eintritt ist frei. sus