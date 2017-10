Kosaken-Chor mit Peter Orloff

Berlin: Martin-Luther-Kirche |

Neukölln. Der Schwarzmeer Kosaken-Chor tritt Montag 6. November, um 19 Uhr, in der Martin-Luther-Kirche, Fuldastraße 50, auf. Mit dabei ist Peter Orloff, der in den 70er-Jahren als Schlagersänger bekannt geworden ist und seit 25 Jahren musikalischer Gesamtleiter des Chores ist. Damit setzt er eine Familientradition fort, denn sein Vater, Pastor Nikolai Orloff, hatte vor 80 Jahren großen Anteil an der Gründung des Ensembles. Einlass zum Konzert ist um 18 Uhr. Karten gibt es für 24 Euro an den Vorverkaufskassen und für 26 Euro an der Abendkasse. sus