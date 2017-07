Kostenlose Kieztour: Reinhold Steinle stellt Betriebe vor

Neukölln. Viel Wissenwertes zum Nulltarif: Der Stadtführer Reinhold Steinle lädt am Sonnabend, 15. Juli, zu einer kostenlosen Tour durch den Ganghoferkiez ein.

Seit fast zehn Jahren lässt Steinle Alteingesessene, Zugezogene und andere Interessierte an seinem breiten historischen Neukölln-Wissen teilhaben. Bei dem unterhaltsamen, anderthalbstündigen Spaziergang am 15. Juli stellt er fünf Betriebe und Dienstleister vor. Dazu gibt es geschichtliche Informationen rund um den Kiez. Gefördert wird die Tour von Quartiersmanagement. Das Ziel ist, das lokale Gewerbe bekannter zu machen und zu stärken.Treffpunkt ist um 13 Uhr am Berliner Büchertisch, Richardstraße 83. Wer dabei sein möchte, wird gebeten, sich unter

20 60 73 90 oder mpr@ipn.de anzumelden.