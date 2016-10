Neukölln.

Die Helene-Nathan-Bibliothek in den Neukölln Arcarden lädt am 6. Oktober um 18 Uhr zu „Krimi meets Klezmer“ ein. Der Autor Volker Kaminski liest aus seinem Roman „Gesicht eines Mörders“ und wird musikalisch von „Susanne Schmidt (Violoncello) und Katharina Schumacher (Querflöte) „begleitet. In dem Thriller geht es um die Frage, ob der junge Schauspieler Frank Steiner bereit ist, die Rolle eines Mörders zu übernehmen. Die Gage ist hoch, doch die Tat muss sich im realen Leben abspielen, das Opfer danach wirklich tot sein. Der Eintritt zur Veranstaltung in der Karl-Marx-Straße 66 ist frei. Weitere Infos: www.berlin.de/stadtbibliothek-neukoelln