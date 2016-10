Leckeres von Migrantinnen

Neukölln.

Eine neue Führung von Frauentouren begibt sich in die Küche von Migrantinnen. Gülaynur Uzun und Hanadi Mourad zeigen, wie zugewanderte Frauen, die sich als Köchin selbstständig gemacht haben, die deutsche Esskultur bereichern. Die Migrantinnen bieten keine teuren Fleischgerichte an, sondern traditionelle, preiswerte Hausfrauengerichte aus ihren Heimatländern. Die Tour-Teilnehmer können nicht nur in die Kopftöpfe schauen, sondern die Speisen auch probieren. Männer sind ebenfalls bei der Führung willkommen, die erstmals am 22. Oktober ab 14 Uhr ab Karl-Marx-Platz startet. Sie dauert zwei Stunden und kostet 16 Euro inklusive der Kostproben. Anmeldungen bis 20. Oktober unter626 16 51 oder frauentouren@t-online.de . Informationen unter www.frauentouren.de