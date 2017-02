Lesung mit Gerald Koenig

Berlin: Helene-Nathan-Bibliothek |

Neukölln. Der Schauspieler Gerald Koenig liest am Donnerstag, 23. Februar, um 18.30 Uhr in der Helene-Nathan-Bibliothek in den Neukölln Arcaden, Karl-Marx-Straße 66. Dieses Mal stellt er das Buch „Drehtür“ von Katja Langen-Müller vor. Darin geht es um Asta, die nach 22 Jahren Arbeit in Hilfsorganisation am Münchner Flughafen gestrandet ist. Kollegen haben sie aus der Klinik in Nicaragua weggemobbt. Nun beobachtet sie an der Drehtür das Kommen und Gehen und rekapituliert ihr Leben. Der Eintritt ist frei. Auskünfte unter 902 39 43 42. sus