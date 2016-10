Mit Kunst vertraut werden

Berlin: Volkshochschule Neukölln |

Einen Kurs zur Kunstgeschichte mit Museums- und Ausstellungsbesuchen bietet die Volkshochschule (VHS) Neukölln vom 3. November bis 15. Dezember jeweils am Donnerstag nachmittag an. Die Kunsthistorikerin Cornelia Hüge macht die Teilnehmer mit der Malerei des 19. und 20. Jahrhunderts vertraut. Sie lernen Kunstwerke stilistisch einzuordnen und wie man sich zeitgenössischer Kunst nähern kann. Besucht werden unter anderem die Alte Nationalgalerie, der Hamburger Bahnhof und das Haus am Waldsee. Die Kursgebühr beträgt 55, ermäßigt 30,85 Euro. Anmeldung für den Kurs Nk-N023c bei der VHS, Boddinstraße 34, unter 902392433 oder unter www.berlin.de/vhs-neukoelln