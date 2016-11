Musik aus Lateinamerika

Neukölln.

Der chilenische Komponist und Gitarrist Rodrigo Santa Maria spielt am 4. Dezember in der Reihe Salonmusik im Zitronencafé im Körnerpark. Gemeinsam mit dem chilenischen Flötisten Ernesto Villalobos und der Cellistin Natasha Jaffe aus den USA präsentiert er ein Programm, das vom brasilianischen Bossa Nova, der Chacarera und der argentinischen Zamba über den peruanischen Lando bis zur chilenischen Folklore der Westküste reicht. Die Salonmusik-Konzerte in der Schierker Straße 8 beginnen immer um 18 Uhr und sind kostenlos. Infos auf www.kultur-neukoelln.de