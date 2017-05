Berlin: Galerie im Körnerpark |

Neukölln. Eine neue Veranstaltungsreihe ist an den Start gegangen. Unter dem Motto „umsonst und draußen“ gastieren an den kommenden drei Sonntagen Chöre im Körnerpark, Schierker Straße 8. Auf der Terrasse vor der Galerie werden sie ab 12 Uhr Lieder anstimmen. Am 14. Mai kommt der Kiezchor Schöneberg, der alles singt, was rockt, popt, swingt und groovt. sus