Neuköllner Oper eine Bettleroper?

Berlin: Helene-Nathan-Bibliothek |

Neukölln. Die vierte und etwas andere Oper Berlins liegt im Herzen des Bezirks und hat gerade ihren 40. Geburtstag gefeiert. Deshalb gibt es am Donnerstag, 26. Oktober, um 18 Uhr in der Helene-Nathan-Bibliothek, Karl-Marx-Straße 66, unter dem Motto „Neuköllner Oper – Bettleroper?“ einen Einblick in die Arbeit des Hauses. Die Besucher können in den Schaffensprozess eintauchen und sich künstlerisch wie klanglich inspirieren lassen. Gezeigt werden Ausschnitte aus der jüngsten Uraufführung „La BETTLEROPERa“. Moderiert wird die Veranstaltung von Andreas Altenhof. Der Eintritt ist frei. Infos unter 902 39 43 08. sus