Berlin: Helene-Nathan-Bibliothek |

Neukölln. Die Helene-Nathan-Bibliothek in der Karl-Marx-Straße 66 hat ein spezielles Programm zur Leseförderung zusammengestellt. Eltern mit Kindern ab vier Jahren sind eingeladen, gemeinsam in die Wörterwelten und den Geschichtenzauber einzutauchen. Am Sonnabend, 14. Oktober, geht es um 11 Uhr um japanische Traditionen. Es werden Geschichten erzählt und die Kinder können basteln. Die Öffnungszeiten der Bibliothek sind: Montag bis Freitag von 11 bis 20 Uhr, Sonnabend von 10 bis 13 Uhr, 902 39 43 42. KT