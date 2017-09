Neukölln.

Im Bezirk gibt es nicht nur fast 9000 Kleingärten in 90 Kolonien, sondern auch viele Parks und historische Privatgärten. Wer das grüne Neukölln kennenlernen möchte, kann an einer Fahrradtour mit Christa Emde teilnehmen. Los geht es am Sonntag, 24. September, um 14 Uhr auf dem Rathausvorplatz, Karl-Marx-Straße 83. Die Radtour kostet 7,50 Euro. Anmeldung bei der Volkshochschule unter www.vhs-neukoelln.de (Kursnummer Nk-B019c).