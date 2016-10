Reihe Salonmusik läuft weiter

Berlin: Zitronencafé im Körnerpark |

Neukölln.

Auch in diesem Herbst und Winter setzt der Fachbereich Kultur des Bezirksamts seine erfolgreiche Reihe „Salonmusik“ im Zitronencafé im Körnerpark fort. Die meisten der mitwirkenden Künstler leben in Berlin, ihre Herkunft verschieden. Zur Eröffnung am 9. Oktober geht es nach Südeuropa. Der spanische Sänger Sergio Usle García und der Berliner Gitarrist Steffen Ehrhardt bringen spanische Volkslieder, die außerhalb Spaniens kaum gespielt werden, zu Gehör, aber auch mitreißende argentinische Tangos. Die Konzerte in der Schierker Straße 8 finden immer sonntags um 18 Uhr bei freiem Eintritt statt. Weitere Infos unter www.kultur-neukoelln.de