Berlin: Alfred-Scholz-Platz |

Neukölln. Internationale Bands sind am Freitag, 9. Juni, beim Rixpop auf dem Alfred-Scholz-Platz, Ecke Karl-Marx- und Richardstraße, zu hören. Das Open-air-Konzert dauert von 19 bis 21.30 Uhr; das Spektrum reicht von Urban Pop bis zur Weltmusik. Veranstalter ist der Verein „Spotlight Talent“. Die weiteren Termine in diesem Sommer sind am 28. Juli und am 1. September. sus