Rund um den Richardplatz

Neukölln.

In Rixdorf gibt es viel zu entdecken, besonders wenn Stadtführer Reinhold Steinle einen Rundgang anbietet. Am Sonnabend, 23. Dezember, lautet das Motto „Damals und heute am Richardplatz“. Los geht es um 14 Uhr an der Dorfkirche, Richardplatz 22. Der Spaziergang wird gute anderthalb Stunden dauern. Die Teilnahmegebühr beträgt zehn Euro, ALG-II-Empfänger und Studenten zahlen sieben Euro. Sonderführungen für Gruppen sind jederzeit möglich. Bitte anmelden unter reinhold_steinle@gmx.de und85 73 23 61.