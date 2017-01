Verein SolidariGee verlost Kunst für guten Zweck

Der Verein zur Unterstützung geflüchteter junger Menschen feiert sein mehr als einjähriges Bestehen mit der Veranstaltung "Durch Kunst eine Stimme verschaffen" in der Werkstatt der Kulturen, Wissmannstraße 32, in Neukölln: am 25. Januar um 18:30 Uhr. Höhepunkt des Abends ist eine Kunstverlosung, die dem Verein zugutekommt, sowie ein Solikonzert von La caravane du Maghreb um 21 Uhr. Lose kosten je 100 Euro. Die Stückzahl ist auf die Anzahl der Kunstwerke beschränkt. Weitere Informationen gibt es auf solidarigee.de/kunstevent