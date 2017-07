Vernissage im Körnerpark

Berlin: Galerie im Körnerpark |

Neukölln. “And Now for Something Completely Different 6” (Und nun zu etwas ganz anderem) heißt die Ausstellung des slowenischen Künstlerduos Nika Oblak und Primoz Novak. Am Freitag, 28. Juli, um 18 Uhr wird die Eröffnung in der Galerie im Körnerpark, Schierker Straße 8, gefeiert. Gezeigt werden Installationen, Videos und Fotografien. In einer Reihe verbinden die beiden Künstler zum Beispiel Videoperformances mit Pneumatik – so beult ein durch das Bild fliegender Ball den Bildschirm aus. Geöffnet ist die Schau dienstags bis sonntags von 10 bis 20 Uhr. Infos gibt es unter 56 82 39 39. sus