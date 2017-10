Vom Umgang mit den Toten: Jüdisch-muslimische Friedhofsführung

Berlin: Friedhof St. Michael |

Neukölln. Lamiya Nadir ist Muslimin, Ariel Levy Jude. Am Sonntag, 29. Oktober, von 14 bis 16 Uhr laden sie zu einer ganz besonderen Führung ein.

Es geht zu den drei Kirchhöfen St. Michael, St. Thomas und St. Jacobi, die an der Hermannstraße liegen. Unter der Überschrift „Bestattungsrituale in verschiedenen Religionen“ zeigen sie Gräberfelder und geben Einblicke in die Unterschiede und Gemeinsamkeiten von Beisetzungen. Auch der Wandel, der sich bei dem religiösen Brauchtum abzeichnet, wird Thema bei der Führung sein.Das jüdisch-muslimische Tandem arbeitet für die Stadtführungsagentur „Cross Roads“ des evangelischen Kirchenkreises Stadtmitte. Die Teilnahmegebühr beträgt zehn Euro. Treffpunkt ist am Eingang zum Friedhof St. Michael, Hermannstraße 191 (U-Bahnhof Leinestraße).

Anmeldung auf http://bit.ly/2yxRfGd