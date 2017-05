Vorstellung für Kinder

Berlin: Puppentheater-Museum |

Neukölln. Das Kobalt Figurentheater zeigt das Stück „Katze Minki findet Freunde“ im Puppentheater-Museum, Karl-Marx-Straße 135. Die Vorstellungen laufen am Dienstag und Mittwoch, 30. und 31. Mai, um 10 Uhr. Knirpse ab vier Jahren erfahren, dass es für Minki gar nicht so einfach ist, Kameraden zu finden. Das Murmeltier schläft dauernd ein, das Schwein will immer nur kochen, die Eule ist sehr streng und der Affe spielt verrückt. Aber das Krokodil wirkt recht freundlich. Der Eintritt beträgt für Kinder drei Euro, für Erwachsene einen Euro mehr. Um eine Anmeldung unter 687 81 32 wird gebeten. sus