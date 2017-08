Wettbewerb für globale Sounds

Neukölln.

„Creole“ ist der einzige Weltmusik-Wettbewerb in Deutschland. Er findet vom 1. bis 3. September in der Werkstatt der Kulturen, Wissmannstraße 32, statt. Beginn ist am Freitag und Sonnabend um 19 Uhr, am Sonntag um 17 Uhr. Insgesamt spielen 18 Bands aus Lateinamerika, Afrika, aus arabischen Staaten, dem Balkan und anderen Regionen. Am Ende des Tages wird ein Gewinner gekürt. Der Eintritt beträgt fünf Euro pro Tag. Karten gibt es an der Abendkasse und auf www.eventim.de . Informationen unter www.werkstatt-der-kulturen.de und60 97 70 17.