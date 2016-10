Zweisprachige Lesung am 2. November 2016 mit Abderrahmane Ammar

Die dritte Lesung der 3. Kiezlesereise in Berlin-Neukölln gestaltet Abderrahmane Ammar. Der Journalist stellt die Kurzgeschichten “Anita” und “Mogelbriefe” aus Kamal Ayadis Erzählband “Wanderende Geister” auf Arabisch und Deutsch vor. Im Anschluss gibt es die Möglichkeit für Fragen aus dem Publikum und gemeinsame Diskussion.

Zum Autor

Über die Kiezlesereise

Mittwoch, 2. November 201618 Uhr | Einlass ab 17.45 UhrCafe & Restaurant Roter ElefantBürgerzentrum Neukölln, Werbellinstraße 42, 12053 BerlinDie Veranstaltung ist offen für alle Interessierten aus Neukölln und weit darüber hinaus. Der Eintritt ist frei.Abderrahmane Ammar ist Islam- und Kulturwissenschaftler. Er ist als Journalist bei DW Arabia tätig, dem arabischsprachigen Programm der Deutschen Welle.Die von Abderrahmane Ammar präsentierten Kurzgeschichten “Anita” und “Mogelbriefe” stammen aus dem Erzählband “Wanderende Geister” des tunesischen Autors Kamal Ayadi.Im Rahmen der 3. Kiezlesereise finden vom 19. Oktober bis 9. November 2016 zweisprachige Autorenlesungen in Berlin-Neukölln statt. Seit 2014 organisiert die ehrenamtliche Initiative Kiezlesereise Lesungen in wechselnden Kiezen in Berlin: zweisprachig, mittwochabends, kostenfrei und für alle offen.Im dritten Jahr führt die Kiezlesereise zu verschiedenen Leseorten in der Neuköllner Rollbergsiedlung. An vier Abenden tragen Autorinnen und Autoren verschiedener Genres ihre Texte zweisprachig vor, jeweils auf Deutsch und einer anderen Sprache. Anschließend stehen sie für Diskussion und Fragen zur Verfügung.Die Kiezlesereise wird gefördert durch die Bundesrepublik Deutschland, das Land Berlin im Rahmen der Zukunftsinitiative Stadtteil, Teilprogramm Soziale Stadt. Unter Beteiligung des Quartiersmanagement Rollbergsiedlung.Weitere Informationen über die Initiative und die einzelnen zweisprachigen Autorenlesungen erhalten Sie auf www.kiezlesereise.de . Für Rückfragen zum Projekt stehen wir sehr gern zur Verfügung.