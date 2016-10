Am Dienstag, den 08. November laden ab 20:30 Uhr der Vorstand und Mitglieder des CDU-Ortsverbandes Alt-Rixdorf wieder alle interessierten Bürgerinnen und Bürger zu ihrem After-Work-Stammtisch in die Villa Rixdorf ein.



Er dient als offene Diskussionsrunde zu kommunal-politischen Themen und findet regelmäßig am 2. Dienstag im Monat jeweils nach der monatlichen Ortsvorstandssitzung in der Villa Rixdorf am Richardplatz 6, 12055 Berlin, statt.



Kontakt:

Telefon: 030/6872299

E-Mail: info@cdu-alt-rixdorf.de

www.cdu-alt-rixdorf.de