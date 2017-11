Fritz Felgentreu vor der Haustür

Neukölln.

Rixdorfer sollten sich nicht wundern, wenn es am Freitag, 17. November, bei ihnen klingelt und ein freundlicher Herr von der SPD vor der Wohnungstür steht. Der Bundestagsabgeordnete Fritz Felgentreu ist an diesem Tag rund um den Richardplatz unterwegs, um mit Bürgern ins Gespräch zu kommen. Seine Besuche sind Teil der bundesweiten Aktionswoche „SPD-Fraktion im Dialog“. Ziel ist es herauszufinden, welche Themen die Bürger am meisten interessieren und wo sie Handlungsbedarf sehen. Mitreden können auch alle im Internet. Auf www.spdfraktion.de/dialog ist es möglich, den Abgeordneten Vorschläge zu machen, wofür sie sich im Bundestag einsetzen sollen.