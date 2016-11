Linke wählen Bezirksvorstand

Neukölln.

Lucia Schnell (37) und Moritz Wittler (30) wurden erneut zu Sprechern der Neuköllner Linken gewählt. Auf einer Bezirksmitgliederversammlung am 19. November wurden sie für weitere zwei Jahre in dieser Funktion bestätigt. Mit Doris Hammer und Thomas Licher bleiben auch die stellvertretenden Sprecher wie bisher im Amt. Neu in der Funktion des Schatzmeisters ist Valentin Pitzen. Turnusgemäß für die nächsten zwei Jahre wurden auf der Bezirksmitgliederversammlung auch acht Delegierte für den Landesparteitag der Berliner Linken gewählt, der im Dezember zu seiner ersten Sitzung zusammentritt. Weitere Informationen zur Partei auf www.die-linke-neukoelln.de