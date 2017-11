Plakate zum Kommunismus

Berlin: Helene-Nathan-Bibliothek |

Neukölln. Zum 100. Jahrestag der russischen Oktoberrevolution veranstaltet die Volkshochschule derzeit die Veranstaltungsreihe „Kommunismus in Neukölln“. Am Dienstag, 7. November, um 17 Uhr eröffnet Bildungsstadtrat Jan-Christopher Rämer (SPD) die Plakatausstellung „Der Kommunismus in seinem Zeitalter!" in der Helene-Nathan-Bibliothek, Karl-Marx-Straße 66 (Neukölln Arcaden). Erarbeitet worden ist die Schau von der „Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur“. Sie zeigt den Aufstieg und Niedergang der kommunistischen Bewegung im 20. Jahrhundert. Interessierte sind zur Vernissage willkommen. Die Plakate sind bis Ende Dezember in der Bibliothek zu sehen. sus