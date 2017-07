Plausch mit Tina

„Die Idee: Ich bringe Kuchen, Gegrilltes oder auch eine Kiste Bier mit, Sie laden ein paar Freunde, Verwandte und Bekannte ein und wir unterhalten uns ganz privat und entspannt über alles, was Sie politisch bewegt. Idealerweise geben Sie mir gleich ein paar Arbeitsaufträge in den Bundestag mit. Gute Politik kann ich nur dann machen, wenn ich weiß, was alle Neuköllner bewegt – nicht nur diejenigen, über die in den Medien berichtet wird oder die, die sich besonders lautstark zum Ausdruck bringen. Ich möchte mit allen sprechen.“Wer Lust und Zeit hat, mit Christina Schwarzer einen interessanten und informativen Vor- oder Nachmittag zu verbringen, meldet sich telefonisch unter 030 – 22 77 2610 (zum Ortstarif, montags bis freitags, 9 bis 17 Uhr).