Stammtisch zur Kommunalpolitik

Neukölln

. Neuköllner, die sich für die Lokalpolitik des Bezirks interessieren, sind am 8. November ab 20.30 Uhr zu einem After-Work-Stammtisch des Vorstands und der Mitglieder des CDU-Ortsverbandes Alt-Rixdorf eingeladen. Der Stammtisch dient als offene Diskussionsrunde zu kommunal-politischen Themen. Er findet jeden zweiten Dienstag im Monat jeweils nach der monatlichen Ortsvorstandssitzung der CDU Alt-Rixdorf in der Villa Rixdorf am Richardplatz 6 statt. Weitere Infos gibt es unter www.cdu-alt-rixdorf.de