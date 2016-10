Neukölln.

Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Barrieren verkehren!“ stellt die Professorin Swantje Köbsell von der Alice-Salomon-Hochschule (ASH) am 26. Oktober um 19 Uhr das Forschungsprojekt „Alt werden mit Behinderung“ vor. Die Veranstaltung findet in der Einrichtung „RuT - Rad und Tat“ vom Verein Offene Initiative Lesbischer Frauen an der Schillerpromenade 1 statt. Im Anschluss an den Vortrag steht die Referentin für Fragen und Gespräche zum Thema zur Verfügung. Weitere Informationen gibt es unter621 47 53 sowie unter www.rut-berlin.de/inklusion-frauen-mit-behinderung