Neukölln.

Kaiserbahnhof und Werbellinsee: Am Mittwoch, 9. August, lädt das Frauen- und Lesbenzentrum „RuT“ zum Ausflug in die Schorfheide ein. Mit der Heidekrautbahn geht es nach Joachimsthal und danach mit dem Dampfer über den Werbellinsee. Ein Zwischenstopp wird in Wildau eingelegt. Die Kosten betragen 26 Euro, bei eigener Fahrkarte 5 Euro weniger. Bitte bis Donnerstag, 3. August, anmelden bei RuT, Schillerpromenade 1,

621 47 53 oder per E-Mail unter post@rut-berlin.de