"bärenstark ins Leben" des SkF e.V. Berlin qualifiziert ehrenamtliche Familienpaten

Herzliche Einladung zu unserer Qualifizierung der ehrenamtlichen Familienpaten



Unsere Familienpaten unterstützen Familien mit ihren Kindern von 0 bis 3 Jahren und deren Geschwisterkinder in einer turbulenten Familienzeit. Wir freuen uns über jeden Interessenten, der mit Spaß und Freude, Familien in Mitte unterstützen möchte. Gerne qualifizieren wir Sie dazu mit einem gewissen "Rüstzeug".



Unser nächster Qualifizierungsbaustein steht allen offen. Er findet am 21.10.2017 in der Zeit von 10:00 bis 16:00 Uhr in den Räumen der St. Clara Kirchengemeinde, Briesestr. 15, 12053 Berlin, statt.



Die Themen sind: Alltagsrituale, Kommunikation mit den Familien und Konflikte in den Familien.



Für einen kleinen Snack ist gesorgt.



Wir freuen uns auf Ihr Kommen.



Kontakt: 015114648745 oder keil@skf-berlin.de