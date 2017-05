Christina Schwarzer kassiert für den guten Zweck

Ziel: Spenden für benachteiligte Kinder und Jugendliche sammeln. Ihre Kunden können ihre jeweiligen Einkaufsbeträge durch die Worte „Aufrunden bitte!“ um bis zu 10 Cent erhöhen. Die so gespendeten Cent-Beträge kommen verschiedenen gemeinnützigen Projekten in Deutschland zugute.„Ein paar Cent tun nicht weh und bewirken in Summe so viel Gutes. Ich finde die Idee von ‚Deutschland rundet auf‘ klasse und unterstütze sehr gerne die Woche der Kinder“, sagt Schwarzer. „Frühkindliche Bildung, Gewaltprävention, Elternkurse – das Geld kommt sinnvollen Projekten zu Nutze, die Kindern und Jugendlichen aus schwierigen Verhältnissen eine vernünftige Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ermöglichen. Und das ist auch gut so!“„Deutschland rundet auf“ ist nach eigenen Angaben Deutschlands größte Spenden-bewegung nach Einzelspenden. Mit den bislang gespendeten Cents werden bereits rund 61.000 sozial benachteiligte Kinder unterstützt.Datum: Mittwoch, 31.05.2017Anschrift: Gutschmidtstraße 19, 12359 BerlinDauer: 09.30 – 10.00 Uhr (Treffpunkt um 09.15 Uhr vor dem Haupteingang)